12.02.2021 14:50

В Харькове благоустраивают частный сектор

На месте убранных свалок в частном секторе в 2020 году было установлено шесть больших детских площадок.



В Харькове благоустраивают частный сектор



Об этом сегодня, 12 февраля, на заседании постоянной комиссий по вопросам экологической политики Харьковского городского совета сообщил заместитель директора КП «Благоустрий» Юрий Арциленко.

По его словам, 80% обращений граждан на предприятие касаются благоустройства мест бывших свалок и пустырей. Традиционно люди просят установить там детские или спортивные площадки. Кроме обращений жителей, адреса предприятию дают администрации районов. Зимой сотрудники КП «Благоустрий» объезжают заявленные адреса и определяют, возможна ли там установка площадок. Если подземных комуникаций нет и земля не находится в чьей-то собственности, приступают к работе.

Юрий Арциленко отметил, что сами жители активно участвуют в благоустройстве придомовых территорий.

«Если люди хотят что-то изменить, то сами прилагают усилия. Например, около 20 жителей домов помогли благоустроить территорию большой детской площадки возле аэропорта на ул. Ньютона. В Основянском районе мы дали технику, работали 4-5 наших сотрудников со средствами малой механизации, а жителей было 12 в первую смену и еще, наверное, человек 18 во вторую», - рассказал Юрий Арциленко.

При этом он отметил, что на предприятии всегда готовы принять обращения жителей и оказать необходимую помощь.

По его словам, в планах на 2021 год - установить на территории частного сектора 209 досок объявлений, 2196 указателей улиц, 10 63 ограждающих элемента на детских площадках, 93 скамейки, 163 урны, 60 декоративных изделий.

Заместитель директора также сообщил, что на предприятии планируют устанавливать изделия из металла в местах, куда люди обычно сносят мусор, чтобы было меньше свалок. «Они легко изготавливаются, антивандальные. Бывает, что мусор вывезли, а через час на это место уже снесли новый. Вот мы туда поставим изделие из металла, чтобы это место изолировать», - объяснил Юрий Арциленко.