17.03.2020 09:09

Харьковоблэнерго закрыло двери для посетителей

На время всеукраинского карантина предприятие переходит на онлайн-режим.



// oblenergo.kharkov.ua

Постановлением Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19" введен карантин с 12 марта по 3 апреля.



АО "Харьковоблэнерго" информирует, что на время карантина доступ на территорию подразделений общества временно ограничен.

Абонентам предлагается воспользоваться для решения своих вопросов электронными средствами коммуникации:



– через форму на сайте общества, без регистрации в личном кабинете;

–непосредственно через личный кабинет на сайте общества;

– с помощью мобильного приложения "Харенерго", который является функционалом двух компаний АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт";

– с помощью Telegram и Viber - ботов;

– с помощью SMS, отправив сообщение на номер 4300;

– с помощью голосового меню колл-центра общества;

– отправив письмо на электронную почту колл-центра АО "Харьков-облэнерго" - [email protected];

– с помощью телефонов колл-центра АО "Харьковоблэнерго": 057-34-24-413, 050-05-40-413, 063-05-40-413, 067-23-40-413, 0800-500-413.



Кроме того, обществом реализована возможность передавать показания счетчика в голосовом меню самообслуживания без соединения с оператором, оставив сообщение с указанием необходимым данных для идентификации потребителя, а именно - номера лицевого счета, адреса, владельца счета и текущих показателей счетчика.