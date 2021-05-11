В харьковских школах возобновился учебный процесс

Сегодня, 11 мая, возобновились занятия в школах города Харькова. В учебные заведения пришло более 90% учащихся.
Об этом на рабочем совещании в Харьковском городском совете сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.
По ее словам, всего коронавирусом болеет 147 детей и 156 сотрудников школ.
Ольга Деменко сообщила, что 433 работника учебных учреждений, которые переболели коронавирусом, получили материальную помощь из бюджета территориальной громады Харькова на общую сумму 2,8 млн грн. То есть в среднем каждый из них получил более 6 тыс. грн.
Директор департамента подчеркнула, что Харьков - единственный город в Украине, где реализуют такую инициативу. Начисление выплат продолжится
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