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11.05.2021  12:38   

Выставка «Время собирать камни» открывается в Харькове

Открытие экспозиции - 12 мая в 16:00 в Харьковском художественном музее.

 

На выставке представлены произведения двух известных художников - Жанны Соловьевой и Евгения Джолос-Соловьева (1941-2016).

Керамика Жанны Георгиевны представлена работами мастера: пластикой, декоративными вазами и тарелками, обрамлением зеркал. Ее произведения отличает безупречное чувство стиля и образное совершенство.

Выставка работ Евгения Джолос-Соловьева состоит из оригинальной и печатной графики и живописи второй половины 70-х - нач. 90-х годов, созданных до отъезда художника в США.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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