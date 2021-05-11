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11.05.2021  12:25   

В Харьковском горсовете сообщили, когда начнется второй этап вакцинации

Харьковчане получили первую дозу вакцин «CoviShield», «CoronaVac» и «AstraZeneca».

Об этом сегодня, 11 мая, на рабочем совещании в Харьковском городском совете сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, 4561 человек получил первую дозу вакцины «CoviShield», из них 1600 - медицинские работники. Второй этап вакцинации планируется начать с 1 июня.

Также завершен первый этап вакцинации препаратом «CoronaVac» - 1250 человек начнут прививать второй раз с 15 мая.

Кроме того, 3400 человек получили первую дозу вакцины «AstraZeneca». Вице-мэр сообщила, что их повторная вакцинация начнется, при условии поступления вакцины, ориентировочно 25 июня.

Светлана Горбунова-Рубан отметила, что за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в Харькове снизилась на 33%: за прошлую неделю заболели 2215 человек, а за позапрошлую - 3103.

«Уменьшилась госпитализация больных в стационар. Если в конце апреля мы госпитализировали 398 человек, то за прошедшую неделю - 337. Но, к сожалению,  при этом выросло количество детей, которые попадают в больницу. Так, если в 2020 году уровень госпитализации детей составлял 5%, то сейчас - 11%. Дети болеют немного тяжелее, но пока все благополучно», - сообщила заместитель городского головы.

Тэги:  вакцинация, covid-19, харьков
 
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