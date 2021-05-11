11.05.2021 12:13

Велоспорт. В Харькове завершилась серия национальных турниров по МТБ

В Харькове завершились национальные соревнования по маунтинбайку, открывшие новый соревновательный сезон в Украине по велоспорту МТБ.



//sportevents.kharkiv.ua

Награды велосипедисты из 13 областей разыграли в таких дисциплинах - чемпионат Украины в эстафетной командной гонке, этапы Кубка и чемпионата страны в олимпийском кросс-кантри, а также этап чемпионата Украины в гонке элиминатор.

Первым видом программы серии национальных турниров по велоспорту МТБ стал чемпионат Украины в эстафетной командной гонке. За награды в трех возрастных категориях сражались 134 спортсмена из 14 команд.

Харьковчане на домашней специализированной трассе добыли 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

Вторым видом программы стали этапы Кубка (мужчины) и чемпионата Украины (юниоры, юниорки, юноши, девушки, младшие юноши и девушки) по олимпийскому кросс-кантри.

Результаты харьковских спортсменов:



ЧУ (2-й этап)



Юниоры, 25 км.

- 1 место - Артур Константинов

- 3 место - Илья Рыбин

- 5 место - Роман Крышевский.

Юниорки, 20 км.

- 2 место - Карина Гейда.

- 7 место - Екатерина Кузнецова.

Юноши, 15 км.

- 4 место Тихон Романченко.

Девушки, 15 км.

- 3 место - Татьяна Черкашина

- 4 место - София Зверева

- 5 место - Алиса Васильева

- 8 место - Кристина Курах

- 9 место - София Ковтун

- 10 место - Юлия Дворцкая.

Младшие юноши, 9 км.

- 1 место - Роман Циркунов

- 3 место - Павел Отморский

- 7 место - Александр Хоменко

- 9 место - Никита Глушко

-10 место - Ростислав Коток.

Младшие девушки, 9 км.

- 4 место - Нана Шелия

- 5 место - Карина Кононенко.

Заключительным видом соревновательной программы по велоспорту МТБ в Харькове стал этап чемпионата Украины в гонке элиминатор. Харьковчане завоевали в этой дисциплине 1 золотую (Илья Рыбин), 2 серебряные (Карина Гейда, Алиса Васильева) и 3 бронзовые медали (Нана Шелия, София Зверева и Артур Константинов).