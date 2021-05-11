Велоспорт. В Харькове завершилась серия национальных турниров по МТБ

В Харькове завершились национальные соревнования по маунтинбайку, открывшие новый соревновательный сезон в Украине по велоспорту МТБ.
Награды велосипедисты из 13 областей разыграли в таких дисциплинах - чемпионат Украины в эстафетной командной гонке, этапы Кубка и чемпионата страны в олимпийском кросс-кантри, а также этап чемпионата Украины в гонке элиминатор.
Первым видом программы серии национальных турниров по велоспорту МТБ стал чемпионат Украины в эстафетной командной гонке. За награды в трех возрастных категориях сражались 134 спортсмена из 14 команд.
Харьковчане на домашней специализированной трассе добыли 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.
Вторым видом программы стали этапы Кубка (мужчины) и чемпионата Украины (юниоры, юниорки, юноши, девушки, младшие юноши и девушки) по олимпийскому кросс-кантри.
Результаты харьковских спортсменов:
ЧУ (2-й этап)
Юниоры, 25 км.
- 1 место - Артур Константинов
- 3 место - Илья Рыбин
- 5 место - Роман Крышевский.
Юниорки, 20 км.
- 2 место - Карина Гейда.
- 7 место - Екатерина Кузнецова.
Юноши, 15 км.
- 4 место Тихон Романченко.
Девушки, 15 км.
- 3 место - Татьяна Черкашина
- 4 место - София Зверева
- 5 место - Алиса Васильева
- 8 место - Кристина Курах
- 9 место - София Ковтун
- 10 место - Юлия Дворцкая.
Младшие юноши, 9 км.
- 1 место - Роман Циркунов
- 3 место - Павел Отморский
- 7 место - Александр Хоменко
- 9 место - Никита Глушко
-10 место - Ростислав Коток.
Младшие девушки, 9 км.
- 4 место - Нана Шелия
- 5 место - Карина Кононенко.
Заключительным видом соревновательной программы по велоспорту МТБ в Харькове стал этап чемпионата Украины в гонке элиминатор. Харьковчане завоевали в этой дисциплине 1 золотую (Илья Рыбин), 2 серебряные (Карина Гейда, Алиса Васильева) и 3 бронзовые медали (Нана Шелия, София Зверева и Артур Константинов).
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