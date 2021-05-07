07.05.2021 14:36

Велоспорт: Харьковчане победно открыли новый сезон

В эстафете, которая открыла серию престижных национальных турниров в Первой столице, харьковчане завоевали три медали.

Первым видом программы серии национальных турниров по велоспорту МТБ, которая в эти дни проходит в Харькове, стал чемпионат Украины в эстафетной командной гонке.

За награды в трех возрастных категориях сражались 134 спортсмена из 14 команд.

Харьковчане на домашней специализированной трассе добыли 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

Победители и призеры дебютного старта нового украинского сезона по маунтинбайку:

Мужчины-женщины:

- 1 место - сборная Донецкой области (Олег Перепелица, Марина Алтухова, Илья Гришин, Анна Олейник, Виталий Осипенко);

- 2 место - объединенная команда Киев-Кировоградская область (Дмитрий Мельниченко, Мария Орехова, Елена Гуцан, Антон Рыбка, Сергей Рысенко);

- 3 место - объединенная команда Черновицкая-Хмельницкая области (Богдан Кушнирюк, Александра Черная, Виктория Пархомюк, Богдан Чинчик, Павел Лукан).

Харьковские велосипедисты Илья Рыбин, Роман Крышевский, Карина Гейда, Артур Константинов и черниговская спортсменка Ольга Светюха остановились в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.

Юноши-девушки

- 1 место - сборная Черниговской области (Денис Ковгаров, Артем Крутько, Анастасия Рубаненко, Михаил Лавренко);

- 2 место - борная Харьковской области (Андрей Крючков, Артур Ничволодов, София Зверева, Тихон Романченко);

- 3 место - объединенная команда Черновицкая-Харьковская области (Андрей Кушнирюк, Александр Пуздряк, Андрей Мельник – все Черновицкая область, Татьяна Черкашина – Харьковская область).

Младшие юноши-девушки

- 1 место - сборная Харьковской области (Роман Циркунов, Павел Отморский, Карина Кононенко, Никита Глушко);

- 2 место - сборная Кировоградской области (Ренат Григорян, Екатерина Воротиленко, Александр Штембуляк, Дмитрий Рубин);

3 место - сборная Черниговской области (Роман Костерин, Диана Лутченко, Никита Власенко, Константин Грешный).

В пятницу, 7 мая, в Харькове состоятся первые этапы Кубка Украины (элита) и чемпионата Украины (юниоры, юноши, девушки) в олимпийском кросс-кантри. В субботу - пройдет чемпионат Украины в гонке Элиминатор.