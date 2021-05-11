В поселке им. Герцена неделю не будет горячей воды

Горячее водоснабжение в части Слободского района будет прекращено с 8:00 13 мая до 16:00 21 мая.
Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», это связано с ремонтом магистрального трубопровода.
В связи с этим горячей воды не будет на территории, ограниченной ул. Фонвизина и пр. Героев Сталинграда.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Утром ожидается небольшой кратковременный дождь.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
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