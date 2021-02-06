06.02.2021 12:19

В 2021 году гуманитарии и представители точных наук будут сдавать ВНО по-разному

Об особенностях проведения ВНО в этом году рассказали на брифинге 5 февраля.

Как отметил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко, в 2021 году при сдаче тестов выпускники школ могут выбирать между такими предметами как украинский язык и литература и украинский язык, а также между математикой (уровень стандарта) и математикой (уровень профильный).

По словам Александра Сидоренко, такое нововведение обусловлено анализом работы за предыдущие годы, а также обращениями руководителей и преподавателей профильных вузов.

«Критерий, которым должен пользоваться абитуриент, один: требования, прописанные в правилах приема в заведение высшего образования. Например, на специальности «филология», «журналистика» надо предъявить сертификат «украинский язык и литература», а на такие специальности, как «компьютерные науки», «электротехника», достаточно сертификата «украинский язык». Соответственно, тем, кто проходит регистрацию, нужно знать о наличии двух тестов», - отметил Александр Сидоренко.

При заполнении регистрационной карточки для сдачи тестов по математике абитуриент также должен знать, будет ли этот предмет профильным в вузе, куда он поступает, или ему достаточно будет сдать уровень стандарта.

Также особенностью нынешнего проведения ВНО является то, что оно, как и в прошлом году, проходит в карантинных условиях.