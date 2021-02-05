05.02.2021 15:40

Выпускники школ могут бесплатно пользоваться аудио-библиотекой для подготовки к ВНО

В рамках всеукраинского образовательного онлайн-проекта «Слушай» выпускники школ и других учебных заведений могут бесплатно слушать книги для подготовки к внешнему независимому оцениванию.

Как сообщили в Департаменте образования, на платформе проекта представлена онлайн-библиотека аудиокниг, озвученных украинскими звездами - артистами, певцами, телеведущими и др. Подборку из 60 книг с произведениями украинской литературы, входящих в программу ВНО, можно бесплатно прослушать по ссылке

Кроме того, на ютуб-канале Украинского центра оценивания качества образования проходят прямые эфиры, во время которых будущие участники тестирования, их родители и учителя могут задать экспертам вопросы относительно особенностей нынешних ВНО и ГИА. Все выпуски проекта «ВНО-2021: вы спрашиваете - мы отвечаем» сохраняются на ютуб-странице центра, чтобы их можно было просмотреть в удобное время.