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05.02.2021  15:40   

Выпускники школ могут бесплатно пользоваться аудио-библиотекой для подготовки к ВНО

В рамках всеукраинского образовательного онлайн-проекта «Слушай» выпускники школ и других учебных заведений могут бесплатно слушать книги для подготовки к внешнему независимому оцениванию.

 
Как сообщили в Департаменте образования, на платформе проекта представлена онлайн-библиотека аудиокниг, озвученных украинскими звездами - артистами, певцами, телеведущими и др. Подборку из 60 книг с произведениями украинской литературы, входящих в программу ВНО, можно бесплатно прослушать по ссылке.
 
Кроме того, на ютуб-канале Украинского центра оценивания качества образования проходят прямые эфиры, во время которых будущие участники тестирования, их родители и учителя могут задать экспертам вопросы относительно особенностей нынешних ВНО и ГИА. Все выпуски проекта «ВНО-2021: вы спрашиваете - мы отвечаем» сохраняются на ютуб-странице центра, чтобы их можно было просмотреть в удобное время.
 
Напомним, регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания стартовала 1 февраля и продлится до 5 марта.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  школьник, вно, библиотека
 
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