27.01.2021 11:31

В школах Харькова нет всплеска заболеваемости

Школы Харькова заполнены на 94%, образовательный процесс в учебных учреждениях осуществляется в штатном режиме.

Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского горсовета сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

По ее словам, Департамент образования проводит мониторинг посещаемости, состояния заболеваемости детей, а также педагогического и технического персонала.



«На данный момент во всех школах города коронавирусной инфекцией болеют 24 ученика, 20 педагогов и 7 технических работников. Для сравнения, два месяца назад заразившихся детей было 134, персонала - 117. Мы видим положительную динамику снижения заболеваемости», - подчеркнула Ольга Деменко.



Она также отметила, что школы города в достаточном количестве обеспечены всем необходимым для предотвращения распространения коронавируса. Перед началом учебного года из бюджета города было выделено 1,5 млн грн на закупку бесконтактных термометров, дезинфекторов. Также была получена госсубвенция в размере 16,5 млн грн на обеспечение школ города дезинфицирующими средствами. Поскольку субвенция поступила в конце года, то сейчас в учебных учреждениях есть запас дезсредств, которого должно хватить на первый квартал.



«На данный момент все учебные учреждения работают нормально. Помимо обычной дезинфекции, в харьковских школах за средства городского бюджета на протяжении сентября-октября минувшего года впервые в Украине проводилась обязательная полная дезинфекция помещений генератором горячего тумана. Хочу акцентировать внимание, что такие мероприятия не проводили ни в одном областном центре», - отметила директор департамента.