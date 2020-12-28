Регистрация на пробное ВНО-2021 начнется 5 января – ХОГА

28.12.2020 13:43

Стоимость пробного ВНО в 2021 году будет отличаться по регионам и колебаться в пределах от 195 до 255 грн.

Об этом сообщают в Министерстве образования и науки Украины.

Зарегистрироваться можно на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования до 19 января 2021 года включительно.

«Из-за эпидемиологических угроз в 2021 году каждый участник сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Тестирование по всем предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля 2021 года», - отмечают в министерстве.

Результаты пробного ВНО-2021 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе определения результатов на сайте УЦОКО, будут обнародованы на их информационных страницах 16 апреля.

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По информации официального сайта МОН, стоимость пробного ВНО в 2021 году будет отличаться по регионам и колебаться в пределах от 195 до 255 грн.

«Разница в стоимости связана с особенностями организации пробного ВНО, в частности - со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестов и т.д. Повышение стоимости пробного ВНО - 2021 по сравнению с предыдущим годом обусловлено уменьшением ожидаемого количества тестов и увеличением оплаты труда работников I тарифного разряда», - объясняют чиновники.

В то же время в 2021-м у участников пробного ВНО будут дополнительные возможности. Так, каждый участник сможет загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов.