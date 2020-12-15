ВНО-2021: На Харьковщине определены 7 округов проведения тестирования – ХОГА

Об этом сообщили в Департаменте науки и образования Харьковской областной государственной администрации.
Во время встречи обсудили вопросы работы педагогов, обустройство по 1-2 пункта ВНО для безбарьерного доступа абитуриентов из числа маломобильных групп населения, готовность звуковоспроизводящей техники для аудирования по иностранному языку и состояние помещений.
В 2021 году все участники ВНО будут проходить тестирование в учебных заведениях Харьковского, Лозовского, Чугуевского, Изюмского, Купянского, Красноградского, Богодуховского, Валковского и Балаклейского городских советов.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
Синоптики прогнозируют осадки в течение всего дня – дождь, мокрый снег, снег. Гололед, туман, видимость 200-500 м, днем налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.
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