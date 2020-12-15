ВНО-2021: На Харьковщине определены 7 округов проведения тестирования – ХОГА

15.12.2020 12:58

Об этом сообщили в Департаменте науки и образования Харьковской областной государственной администрации.

14 декабря Департамент науки и образования облгосадминистрации совместно с Харьковским региональным центром оценивания качества образования провели совещание в формате ZOOM-конференции для руководителей и лиц, ответственных за внешнее независимое оценивание, местных органов управления образованием в округах проведения ВНО - в городах Балаклея, Богодухов, Валки, Изюм, Красноград, Купянск, Лозовая, Чугуев и Харьков.

Во время встречи обсудили вопросы работы педагогов, обустройство по 1-2 пункта ВНО для безбарьерного доступа абитуриентов из числа маломобильных групп населения, готовность звуковоспроизводящей техники для аудирования по иностранному языку и состояние помещений.

В 2021 году все участники ВНО будут проходить тестирование в учебных заведениях Харьковского, Лозовского, Чугуевского, Изюмского, Купянского, Красноградского, Богодуховского, Валковского и Балаклейского городских советов.