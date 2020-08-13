Харьковских школьников проверят на знания, полученные в период дистанционного обучения

В начале предстоящего учебного года будут проверять на усвоение знаний, полученных в период дистанционного обучения - об этом заявили в Минобразования.
В ведомстве рассказали, что проверка будет проведена в формате "корректирующего обучения".
"Именно в первые месяцы 2020 - 2021 учебного года в школах будет организовано так называемое корректирующее обучение, во время которого учителя смогут выяснить освоение учениками того материала, который пришелся на карантин", - рассказали в МОН..
Отмечается, что во время дистанционного обучения в конце прошлого года наблюдалось снижение успеваемости учеников, а родители жаловались на недостаток внимания к детям со стороны учителей.
Ранее Минобразования дало рекомендации по "первому звонку" в школах. Начало учебного года советовали отмечать в рамках классов.
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На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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