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13.08.2020  12:34   

Харьковских школьников проверят на знания, полученные в период дистанционного обучения

В начале предстоящего учебного года будут проверять на усвоение знаний, полученных в период дистанционного обучения - об этом заявили в Минобразования.


Онлайн-школа. Фото: fxsteps.info

В ведомстве рассказали, что проверка будет проведена в формате "корректирующего обучения".

"Именно в первые месяцы 2020 - 2021 учебного года в школах будет организовано так называемое корректирующее обучение, во время которого учителя смогут выяснить освоение учениками того материала, который пришелся на карантин", - рассказали в МОН..

Отмечается, что во время дистанционного обучения в конце прошлого года наблюдалось снижение успеваемости учеников, а родители жаловались на недостаток внимания к детям со стороны учителей.

Ранее Минобразования дало рекомендации по "первому звонку" в школах. Начало учебного года советовали отмечать в рамках классов.

Источник:   newsone
 Тэги:  школа, карантин, харьков, дистанционное, проверка
 
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