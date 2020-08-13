13.08.2020 12:34

Харьковских школьников проверят на знания, полученные в период дистанционного обучения

В начале предстоящего учебного года будут проверять на усвоение знаний, полученных в период дистанционного обучения - об этом заявили в Минобразования.



Онлайн-школа. Фото: fxsteps.info

В ведомстве рассказали, что проверка будет проведена в формате "корректирующего обучения".

"Именно в первые месяцы 2020 - 2021 учебного года в школах будет организовано так называемое корректирующее обучение, во время которого учителя смогут выяснить освоение учениками того материала, который пришелся на карантин", - рассказали в МОН..

Отмечается, что во время дистанционного обучения в конце прошлого года наблюдалось снижение успеваемости учеников, а родители жаловались на недостаток внимания к детям со стороны учителей.

Ранее Минобразования дало рекомендации по "первому звонку" в школах. Начало учебного года советовали отмечать в рамках классов.