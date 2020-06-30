30.06.2020 19:29

Порог прохождения ВНО планируют снизить из-за карантина, - УЦОКО

УЦОКО будет настаивать, чтобы порог был ниже 21 балл



// facebook

В Украине из-эпидемиологическую ситуацию планируют снизить порог сдачи внешнего независимого оценивания , решение о порог будет принято до того, как участники получат результаты. Об этом "РБК-Украина" сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

По ее словам, в 2020 году порог для прохождения ВНО уже был уменьшен для пробного тестирования. Так, в прошлом году порог составлял 21 балл, а в этом году на пробном - 19.

"Порог обычно устанавливается через три недели после проведения тестирований. Мы будем настаивать на том, чтобы порог был ниже, чем в прошлом году - ниже 21", - сказала Вакуленко.

Кроме того, она заверила, что количество поступающих в этом году не может быть меньше. Только если они сами не захотят вступать.