30.06.2020 18:41

Каждый пятый выпускник Харьковщины не пришел на ВНО по украинскому языку и литературе

Большинство пропустивших тест — выпускники, которые решили не поступать в вузы в этом году.



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20% выпускников Харьковской области не пришли сдавать внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе 30 июня. Об этом сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

"По Харьковской области 20% не явились. Из них 15% — это те, кто решил не поступать в вузы, потому что у нас традиционно неявка на украинский язык была в пределах 5%. Это характерный признак последствия того закона, который приняла Верховная Рада", — сказал Сидоренко.

Около 20 % была неявка и в первый день ВНО, когда сдавали математику. Эта цифра примерно такая же, как средняя по Украине, говорит Сидоренко.

Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе прошло в Харьковской области спокойно, злостных нарушений не было. На дополнительную сессию будут отправлены всего три человека.

"Трое детей с температурой были не допущены, двух с телефонами выгнали. Абсолютно рабочая нормальная обстановка. Слава Богу, спасибо людям, которые работали — четырем тысячам наших педагогов, которые в эту жару, в этой рисковой ситуации выполнили работу", — подытожил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования.