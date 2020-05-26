26.05.2020 17:01

Харківські дитсадки готуються до відкриття в умовах карантину (ВІДЕО, ФОТО)

Дошкільні навчальні заклади у місті Харкові готуються приймати дітей з 1 червня після ослаблення карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу.



// city.kharkov.ua

Як розповіла сьогодні, 26 травня, завідувачка дитячим садком №399 Тетяна Олешко, до прийому маленьких вихованців вже майже все готово. За її словами, територію дитсадка поділили на три зони з окремими входами. Дітей прийматимуть на вулиці з 8:00 до 8:45.

«Очікується, що з 290 дітей до дитсадка повернуться близько 130, а точніше - від 10 до 15 у кожну групу. Їм відразу на вулиці вимірюватимуть температуру, а батьків розпитуватимуть про здоров'я членів сім'ї. Після цього всіх дітей через сім різних входів поведуть у групи. На вході - обробка рук антисептиком. Після того як діти піднімуться в групи, прибиральниця протре поручні дезинфікувальним засобом і проведе вологе прибирання. Батьків до дитсадка не пускатимуть», - зазначила Тетяна Олешко.





За її словами, навчальний процес в умовах карантину буде значно скоригований. Якщо дозволить погода, то діти максимально гулятимуть на вулиці, на великому спортмайданчику.

У групах передбачені тільки їжа та сон, при цьому в спальнях діти спатимуть через два ліжки.

У самих групах прибрані килими, пластилін, настільні ігри, залишилися тільки пластмасові та гумові іграшки, які можна помити.

Через кожні дві години дітям митимуть руки і кожні чотири години - вимірюватимуть температуру (о 8:00, 12:00 і 16:00).





«У нас у повному обсязі закуплені миючі та дезінфікувальні засоби, маски, рукавички, рідке мило, а паперові рушники і ще один безконтактний термометр надійдуть до кінця тижня. Робочий день для наших співробітників починатиметься раніше, оскільки вони перед приходом дітей теж повинні виміряти собі температуру, продезінфікувати і провітрити приміщення», - розповіла завідувачка дитсадком.





Нагадаємо, раніше у Департаменті освіти розповіли, які вимоги висуваються для відкриття дитячих садків.