20.05.2020 16:41

У Харкові готуються до відкриття дитячих садків

Дитячі садки мають запрацювати після чергового етапу послаблення карантинних заходів.



//city.kharkov.ua

Як повідомила сьогодні, 20 травня 2020 року, директор Департаменту освіти Ольга Деменко, офіційного розпорядження в місті ще не отримали, рішення про відновлення роботи дошкільних навчальних закладів, швидше за все, буде прийнято в країні 25 травня. Тому, за дорученням Харківського міського голови Геннадія Кернеса вжито низку заходів, які повинні виконати наступного тижня працівники дошкільної освіти, щоб з 1 червня відновити роботу дитячих садків.

Так, за словами Ольги Деменко, в дитсадках проведуть генеральне прибирання, продезинфікують усі поверхні. Крім того, для дітей повинні закупити продукти харчування.

«Проаналізуємо кадровий склад працівників, оскільки деяким з них 60 років. Поспілкуємося з батьками щодо відвідування дітей. Нам необхідно спрогнозувати ситуацію, потрібно знати, скільки дітей ходитимуть після відкриття дитсадків, і закупити продукти, щоб з 1 червня діти повноцінно харчувалися», - сказала директор департаменту.

За її словами, перед дошкільними навчальними закладами стоїть низка нових вимог, пов'язаних з пандемією. Тепер співробітникам і дітям будуть вранці і протягом дня вимірювати температуру, приймати дітей будуть не в приміщенні, а на вулиці. Крім того, в дитсадках не проводитимуть заняття, які передбачають близький контакт дітей.

«Простіше кажучи, краще хороводи не водити, можна співати тощо. Також не бажане ліплення, тому що це матеріал багаторазового використання», - розповіла директор департаменту.

Вона зазначила, що у харківських дитсадках давно відмовилися від килимів з довгим ворсом, в яких накопичується багато пилу, а використовують килимки з коротким ворсом, які добре чистяться. Також не будуть використовувати м'які іграшки, яких і так в дитсадках залишилося дуже мало. Діти, в основному, граються іграшками, які можна мити.

За словами Ольги Деменко, в місті більшість дитячих садків - типові. Вони побудовані таким чином, що в них можна реалізувати всі карантинні заходи: групи мають два приміщення, а кожна з кімнат - площею не менше 30 кв. м.

«Тому вихователі разом з помічниками зможуть організувати діяльність таким чином, щоб діти не зустрічалися один з одним. Крім того, зараз не так багато дітей будуть відвідувати дитячі садки. У нас в ясельних групах налічується приблизно по 15 дітей, в садиківських - 20-25. У звичайні дні ясельні групи відвідують не більше 10 дітей, садиківські - не більше 15», - повідомила Ольга Деменко.

Також вона підкреслила, що в дитячих садках є дезінфікуючі засоби і засоби індивідуального захисту. Вона нагадала, що під час карантину в навчальні установи надійшло 1,5 млн масок, які частково роздали батькам, працівникам, і в кожному навчальному закладі є резерв, який персонал буде використовувати.

«Ми на цьому тижні вже почнемо готуватися до того, щоб кожен вихователь, помічник вихователя, а тим більше адміністрація дитсадка, всі батьки знали, як, в якому режимі працюватимуть дитячі садочки. Хочу запевнити батьків, ми зараз дуже серйозно продумуємо ситуацію, починаючи з приходу персоналу вранці в дитячий садок, продовжуючи зустріччю дітей і закінчуючи тим, як дітей віддавати батькам. Ми поетапно, крок за кроком, все це продумаємо, доведемо до відома батьків, і я не сумніваюся, що все буде добре», - сказала директор департаменту.