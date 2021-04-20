Кто и как может получить карантинные 8 тыс. грн от государства (ВИДЕО)

В Минэкономики дали перечень КВЭДов, в отношении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия, а также рассказали - как подавать заявление и получить выплату.
Так, гарантированную помощь в 8000 гривень могут получить:
1. Наемные работники юридических лиц или ФЛП, если
- основной КВЭД на последний день предыдущего месяца относится к тем, к которым применяются ограничения «красной» зоны;
- организация, в которой работает лицо, насчитала за него ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала;
- средняя заработная плата наемного работника не превышает 30 тыс. грн в месяц;
- наемный работник не работает по совместительству.
2. ФЛП, если
- основной КВЭД на последний день предыдущего месяца отнесен к тем, к которым применяются ограничения «красной» зоны;
- зарегистрированы больше 3 месяцев;
- оплатили ЕСВ не менее чем за 6 месяцев в 2020 году;
- предпринимательская деятельность которых на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором в соответствующем регионе введены дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия, не прекращена;
- если он не является одновременно наемным работником.
В перечень основных видов деятельности, в отношении которых применяются противоэпидемические ограничения, которые приводят к временной остановке работы субъектов хозяйствования, в которых работают застрахованные лица, и физических лиц - предпринимателей в случае попадания региона в «красную» зону включены, в частности:
- розничная торговля в специализированных магазинах компьютерами, программным обеспечением, бытовыми электротоварами; обувью, кожаными изделиями, текстилем, коврами; стройматериалами, мебелью, товарами для дома; книгами, аудио- и видеозаписями; игрушками, спортинвентарем; часами, ювелирными изделиями;
- розничная торговля деталями для автотранспорта;
- розничная торговля с лотков и на рынках;
- деятельность ресторанов, оказание услуг питания;
- демонстрация кинофильмов;
- функционирование библиотек и музеев;
- театральная и концертная деятельности;
- деятельность спортклубов, фитнес-центров.
С полным перечнем КВЭД, в отношении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия, можно ознакомиться здесь.
Когда подавать заявление и как получить помощь
Подать заявление на получение помощи от государства в 8 тыс. грн можно в течение 30 дней со дня введения правил «красной» зоны в регионе, где ФЛП или наемный работник осуществляют деятельность. Если этот регион был отнесен к «красной» зоне в течение февраля-марта 2021 года, заявление нужно подать до 18 мая 2021 года включительно.
Подать заявление на помощь можно на портале или в приложении «Дія».
Для получения услуги на портале «Дія» нужно
- зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID;
- в разделе «Услуги» выбрать «Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам»;
- «Дія» автоматически проверит ваши данные в реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы Украины на соответствие условиям выплаты;
- выбрать регион, в котором проводите деятельность;
- подтвердить свое текущее место работы;
- ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. Узнайте IBAN своего счета здесь.
- Проверить и отправить заявление.
После выполненных действий ожидайте сообщения о зачислении выплаты.
Для получения услуги в мобильном приложении «Дія» нужно:
- в разделе «Услуги» нажать «Получить помощь»;
- «Дія» автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины и Государственной налоговой службы Украины на соответствие условиям получения помощи
- выбрать регион, в котором проводите деятельность;
- подтвердить свое текущее место работы;
- ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет.
После выполненных действий ожидайте сообщения об обработке заявления.
Пошаговые инструкции можно посмотреть здесь.
Напомним, 19 апреля на Едином государственном веб-портале электронных услуг «Дія» начата регистрация на получение государственной помощи.
Комментариев: 0
Возможны конфликты на пустом месте. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
В Харькове сохранится неустойчивая и прохладная погода с периодическими кратковременными дождями, местами в сопровождении гроз. Днем местами град.
Сегодня отмечается день одного из самых древних и самых сложных языков в мире.
влажность:
давление:
ветер: