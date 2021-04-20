Как получить карантинные 8 тысяч: стартовала регистрация на получение государственной помощи

На портале «Дія» дали пошаговую инструкцию.
На Едином государственном веб-портале электронных услуг «Дія» начата регистрация для застрахованных лиц, работа которых соответствует перечню основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия, связанные с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, утвержденных Постановлением Кабинета Министров Украины от 7 апреля 2021 № 329, для получения единовременного государственного пособия в сумме 8 тыс. грн.
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Возможны конфликты на пустом месте. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
Облачная погода продержится весь день. Ночью небольшой дождь, местами туман. Днем сильный дождь, местами гроза. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Сегодня отмечается день одного из самых древних и самых сложных языков в мире.
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