15.04.2021 13:47

Выросли цены на все. Подешевели только молоко, сало и макароны

Потребительские цены в Харьковской области в марте 2021 по сравнению с февралем 2021 выросли на 2,0%, с начала года - на 4,2% (по Украине - на 1,7% и 4,1% соответственно).

Об этом Редост сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.

В частности, цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,7%. Больше всего (На 10,6%) подорожала масло подсолнечное. На 5,6-2,8% выросли цены на хлеб, фрукты, сахар, овощи, масло, продукты переработки зерновых. Подорожали на 1,9-0,6% мясо и мясопродукты, рыба и продукты из рыбы, сыр и мягкий сыр (творог), мед, яйца, рис, безалкогольные напитки. В то же время на 0,8-0,4% подешевели молоко, сало, макаронные изделия, кисломолочная продукция.

Кроме того, повысились цены на алкогольные напитки и табачные изделия на 0,6%, в том числе на алкогольные напитки - на 0,7%, табачные изделия - на 0,4%.

Также одежда и обувь подорожали на 9,6%, в том числе обуви - на 13,7%, одежда - на 6,3%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% произошло в основном за счет повышения цен на содержание и ремонт жилья на 1,1%, платы за аренду жилья - на 0,9%.

Цены на транспорт выросли на 1,7% за счет подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 6,0%, топлива и масел - на 5,8%.

Ранее мы сообщали, что из-за роста тарифов на электроэнергию и газ в цене наберет хлеб и хлебобулочные изделия.