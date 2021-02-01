01.02.2021 15:30

В Украине хлеб подорожает в среднем на 10-15%, а хлебобулочные изделия на 20-25%

В Украине подорожает хлеб. Такое мнение высказали в Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Насколько ожидать увеличения цены и почему?

Из-за роста тарифов на электроэнергию и газ в цене наберет хлеб и хлебобулочные изделия. Еще одна причина подъема стоимости - подорожание зерна. В среднем экономисты прогнозируют увеличение цены на хлеб примерно на 10-15 процентов. Относительно кондитерских изделий, то стоимость может увеличиться на 20-25 процентов, - говорят в Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.

"Правительство пытается найти решение для предотвращения быстрому росту стоимости продукта №1, в том числе через интервенции из государственного резерва и Аграрного фонда, но быстро это сделать не удастся. Пока от существенного и быстрого роста стоимости хлеба потребителя защищает декларирования цен торговлей. Также Правительство в условиях дестабилизации рынков из-за пандемии и погодные факторы готов позволить ввести в Украину до 260 тыс. т. сахара-сырца из тростника", - отмечает директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Еще в конце прошлого года парламент принял Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции". Этим документом снижается ставка НДС на говядину, свинину, молочные изделия, подсолнечное масло, сахар и изделия из зерна с двадцати до четырнадцати процентов. Однако до сих пор его не подписал Президент, убеждает Сергей Дорошенко, и не дает возможности в условиях роста стоимости продуктов получить возможность производителям и торговле сдерживать такой рост. Харьковские экономисты в прогнозах тоже не оптимистичны.

Скорее всего цена будет повышена. И производители это чувствуют очень остро и они, как раз, первые на это реагируют. Видимо, на них и нужно ровняться, они понимают, что цена снижена уже не будет, соответственно, приходится закладывать это повышение в себестоимость Если подорожание происходит соизмерить инфляционным процессам, тогда это естественно. Если же в ситуации, как здесь, с хлебо-булочнымы изделиями, когда повышается сырь и энергоносители, тогда подорожание происходит на пропорционально инфляции", - рассказал экономист Роман Коваленко.

Именно поэтому вырастут в цене и на другие продукты, где в себестоимости значительную часть занимают энергоносители.