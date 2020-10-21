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21.10.2020  08:50   

В Мерефе «с молотка» пустили спиртзавод: торговались до 50 миллионов (ФГИУ)

Цена Артемовского спирт-завода в ходе торгов с обещанных «разов» выросла только на 68%.


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20 октября, состоялся второй приватизационный аукцион спиртовой отрасли.

Фонд госимущества назначил аукцион по продаже Артемовского места проведения деятельности ГП Укрспирт в г. Мерефа Харьковской области

Глава ФГИ уточнил, что стартовая цена на спиртзаводы определена по итогам инвентаризации. "Я почему-то не сомневаюсь, что цена за активы будет взлетать в разы", – спрогнозировал Сенниченко.

Стартовая цена объекта составляла 29 662 000 грн, однако при открытых торгов выросла на 68,6%, до 50 млн грн.

"Победитель аукциона, в соответствии с действующим законодательством, после получения права собственности на этот объект, получит возможность стать участником открытого рынка спирта", - говорится в сообщении.

"Господа инвесторы, ничего не планируйте на октябрь. График аукционов будет достаточно плотным - по два в неделю ", – прокомментировал объявление глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

Он напомнил, что на первом этапе приватизации ГП "Укрспирт", включающего 41 завод, Фонд госимущества получил 12 объектов, состоящих из отдельного имущества спиртзаводов ГП, так называемых МОД - мест осуществления деятельности.

По мнению Сенниченко, инвесторов должно привлечь то, что по закону о приватизации "Укрспирта" разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию новых предприятий по производству спирта будут предоставляться только с 1 июля 2021 года, а ограничение на импорт спирта будет действовать до 1 января 2024 года.

Тэги:  приватизация, харьков, имущество, спирт, монополия
 
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