13.10.2020 15:15

ФОТО: Нацбанк выпустил на четверть миллиона 5-гривневых монет по мотивам плаката харьковского художника (НБУ)

Национальный банк Украину 12 октября ввел в обращение монету номиналом 5 гривен, для создания которой использовали образы с плаката харьковского художника Никиты Титова "Передовая".



://bank.gov.uau

Объем наличных денег вне банков в Украине за сентябрь 2020 года вырос по сравнению с августом на 1% – до 475,1 млрд грн. Эти сведения опубликованы в свежих оперативных данных Национального банка Украины.

О выпуске новой монеты сообщает сайт Нацбанка. Тираж - 45 000 штук.

"Посвящена медикам и военным, а в их героических образах - и представителям других профессий за преданность делу, смелость и профессионализм. Во время пандемии, в условиях борьбы Украины за территориальную целостность страны, у каждого своя передовая и своя линия фронта, и только прилагая совместные труда можно победить ", - говорится в описании к монете.

На реверсе монеты изображены цветные образы медика и военного между которыми разместился вертикальная надпись "передовой".

"Горжусь! Плакат" Передовая "стал для меня неожиданно знаковым, сейчас он вышел еще и на монетах. Когда ко мне обратился Национальный банк Украины, я очень обрадовался этому и сразу согласился", - написал художник Никита Титов на своей странице в Facebook.