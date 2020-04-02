02.04.2020 11:01

У першому кварталі до бюджету міста надійшло 3,5 мільярда гривень

За січень-березень 2020 року до бюджету міста Харкова надійшло 3542,3 млн грн.



// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті бюджету і фінансів, з них власних доходів - 2881,3 млн грн (81,3%), трансфертів з державного бюджету України - 661 млн грн (18,7%).

Планові показники звітного періоду по доходах виконані на 111,1%, у тому числі по власних доходах – на 114,1%.

У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року власні доходи бюджету збільшились на 333,9 млн грн (в 1,1 раза), у тому числі зросли обсяги:



- податку на доходи фізичних осіб (1541,4 млн грн), єдиного податку (592,6 млн грн), плати за землю (349,5 млн грн), акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (83,8 млн грн) та податку на нерухоме майно (60,2 млн грн) – в 1,1 раза;



- коштів від продажу землі (35,2 млн грн) і плати за надання інших адміністративних послуг (21,8 млн грн) – в 1,3 раза.

Також бюджет міста поповнився за рахунок надходжень акцизного податку з палива у сумі 52,0 млн грн та власних надходжень бюджетних установ – 64,3 млн грн.



Із загального обсягу одержаних до бюджету міста Харкова трансфертів:



- освітня субвенція склала 338,5 млн грн;

- медична – 292,7 млн грн;

- дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 16,5 млн грн;

- на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку – 13,3 млн грн.



Видатки бюджету міста Харкова за січень-березень 2020 року склали 3200,9 млн грн, з яких:



- на фінансування соціально-культурної сфери спрямовано 1702,2 млн грн (53,2% від загального обсягу видатків);

- утримання та розвиток житлово-комунального і дорожнього господарства – 913,7 млн грн (28,5%);

- забезпечення безперебійної роботи пасажирського транспорту – 99,8 млн грн (3,1%).