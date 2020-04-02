Главная Новости Экономика и промышленность У першому кварталі до бюджету міста надійшло 3,5 мільярда гривень
02.04.2020  11:01   

У першому кварталі до бюджету міста надійшло 3,5 мільярда гривень

За січень-березень 2020 року до бюджету міста Харкова надійшло 3542,3 млн грн.


// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті бюджету і фінансів, з них власних доходів - 2881,3 млн грн (81,3%), трансфертів з державного бюджету України - 661 млн грн (18,7%).

Планові показники звітного періоду по доходах виконані на 111,1%, у тому числі по власних доходах – на 114,1%.

У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року власні доходи бюджету збільшились на 333,9 млн грн (в 1,1 раза), у тому числі зросли обсяги:

- податку на доходи фізичних осіб (1541,4 млн грн), єдиного податку (592,6 млн грн), плати за землю (349,5 млн грн), акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (83,8 млн грн) та податку на нерухоме майно (60,2 млн грн) – в 1,1 раза;

- коштів від продажу землі (35,2 млн грн) і плати за надання інших адміністративних послуг (21,8 млн грн) – в 1,3 раза.

Також бюджет міста поповнився за рахунок надходжень акцизного податку з палива у сумі 52,0 млн грн  та  власних надходжень бюджетних установ – 64,3 млн грн.

Із  загального обсягу одержаних до бюджету міста Харкова трансфертів:

- освітня субвенція склала 338,5 млн грн;
- медична – 292,7 млн грн;
- дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 16,5 млн грн;
- на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку – 13,3 млн грн.

Видатки бюджету міста Харкова за січень-березень 2020 року склали 3200,9 млн грн, з яких:

- на фінансування соціально-культурної сфери  спрямовано 1702,2 млн грн (53,2% від загального обсягу видатків);
- утримання та розвиток житлово-комунального і дорожнього господарства – 913,7 млн грн (28,5%);
- забезпечення безперебійної роботи пасажирського транспорту – 99,8 млн грн (3,1%).

Источник:   ХМР
 Тэги:  бюджет, налоги, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.03 Власть Геннадій Кернес просить керівництво країни надати підтримку місцевим бюджетам 25.03 Власть «Харьковский» генпрокурор решила сделать 2020 годом прецендентного возврата денег, украденных коррупционерами 18.03 Власть У Харкові виділили кошти на підтримку двох вишів та поліції
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 