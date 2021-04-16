Благоустройство в центре Харькова: движение транспорта перекроют на две недели

В начале Пушкинской и переулке Слесарном запрещается движение транспорта.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с благоустройством прилегающей территории по ул. Пушкинской и пер. Слесарному.
Так, движение транспорта по ул. Пушкинской, на участке от пл. Конституции до пер. Мечникова, будет запрещено с 17 апреля по 5 мая.
Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: ул. Короленко, пл. Конституции, пер. Мечникова и др.
По этой же причине также с 17 апреля по 5 мая будет запрещено движение транспорта по пер. Слесарному, на участке от ул. Короленко до пр. Московского. Объезд будет организован по прилегающим улицам: ул. Короленко, Харьковской набережной, пр. Московскому.
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День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
В выходные дни, 17 и 18 апреля, погоду будут определять остатки старого и малоподвижного циклона Xander, поэтому периодически проходить небольшие дожди, а температура будет на 1-3 градуса ниже нормы.
Сегодня отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека.
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