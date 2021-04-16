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16.04.2021  13:50   

Благоустройство в центре Харькова: движение транспорта перекроют на две недели

В начале Пушкинской и переулке Слесарном запрещается движение транспорта.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с благоустройством прилегающей территории по ул. Пушкинской и пер. Слесарному.

Так, движение транспорта по ул. Пушкинской, на участке от пл. Конституции до пер. Мечникова, будет запрещено с 17 апреля по 5 мая.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: ул. Короленко, пл. Конституции, пер. Мечникова и др.

По этой же причине также с 17 апреля по 5 мая будет запрещено движение транспорта по пер. Слесарному, на участке от ул. Короленко до пр. Московского. Объезд будет организован по прилегающим улицам: ул. Короленко, Харьковской набережной, пр. Московскому.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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