16.04.2021 13:50

Благоустройство в центре Харькова: движение транспорта перекроют на две недели

В начале Пушкинской и переулке Слесарном запрещается движение транспорта.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с благоустройством прилегающей территории по ул. Пушкинской и пер. Слесарному.



Так, движение транспорта по ул. Пушкинской, на участке от пл. Конституции до пер. Мечникова, будет запрещено с 17 апреля по 5 мая.



Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: ул. Короленко, пл. Конституции, пер. Мечникова и др.



По этой же причине также с 17 апреля по 5 мая будет запрещено движение транспорта по пер. Слесарному, на участке от ул. Короленко до пр. Московского. Объезд будет организован по прилегающим улицам: ул. Короленко, Харьковской набережной, пр. Московскому.