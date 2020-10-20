20.10.2020 11:03

Игорь Терехов назвал еще одного участника проекта «Харьковский трамвай» (Горсовет)

К проекту по производству харьковского трамвая планирует присоединиться АО «Электромашина».



// city.kharkov.ua

Проект «Харьковский трамвай» намерены реализовать силами местных предприятий, так как в Харькове расположены машиностроительные заводы, которые могут производить необходимые запчасти. В частности, завод «Электромашина» много лет специализируется на выпуске электродвигателей постоянного тока и двигателей для электровозов, работающих в шахтах, поэтому может поставлять двигатели для новых трамваев.

Как отметил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, новый проект даст мощный импульс развитию экономики города.



«Электромашина» имеет все необходимые возможности и ресурсы для участия в проекте, который был запущен благодаря компании «DCH» Александра Ярославского и городу Харькову. Для нас очень важно, чтобы промышленность работала. Харьков всегда был машиностроительным центром», - отметил первый вице-мэр.



Как сообщил генеральный директор АО «Электромашина» Вячеслав Чаицкий, у предприятия большой опыт работы, и участие в выпуске харьковских трамваев - новая перспектива для завода.



«У нас в стадии завершения трамвайный двигатель на 105 киловатт. В разработке - подвагонный генератор для железнодорожного транспорта. Также наше конструкторское бюро разрабатывает двигатель для троллейбусов», - рассказал о деятельности завода Вячеслав Чаицкий.



Напомним, что к производству харьковского трамвая, который планируется выпускать на базе «Экополиса «ХТЗ», также должно присоединиться ГП «Завод «Электротяжмаш».