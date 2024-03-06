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06.03.2024  17:52   Дмитро Колонєй

Ремонт контактної мережі змінить маршрут харківських трамваїв

Як саме зміниться курсування транспорту поінформували в харківському Департаменті інфраструктури.


Ремонт контактної мережі змінить маршрут харківських трамваїв
Як повідомляє РЕДПОСТ з 10:00 до 15:00 7 березня 2024 року припиниться рух трамваїв на вул. Шевченка, на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вул. Героїв Праці, та на вул. Героїв Праці, на ділянці від вул. Шевченка до вул. Академіка Павлова, буде припинений через аварійним ремонт контактної мережі.
 
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Трамваї №16, 16А  курсуватимуть так: 

 
  • розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні вже у 2024 році відновлять авіаперевезення.

 

Тэги:  трамвай, маршрут, харьков
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