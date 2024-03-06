Ремонт контактної мережі змінить маршрут харківських трамваїв

Як саме зміниться курсування транспорту поінформували в харківському Департаменті інфраструктури.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні вже у 2024 році відновлять авіаперевезення.
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Енергія сьогоднішнього дня обіцяє допомогти у здійсненні задуманого, а інтуїція та завзятість принесуть свої плоди.
В першій половині дня в Харкові очікується ясна погода, а після обіду над містом з'являться хмари. Прогнозуються безопадні умови.
День зубного лікаря вперше відзначили у США, але гарну традицію швидко перейняли в інших країнах.
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