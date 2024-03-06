06.03.2024 18:33

Харківський трамвай змінить маршрут через ремонт колії

Яким шляхом ходитиме транспорт розповіли у харківському Департаменті інфраструктури.



Харківський трамвай змінить маршрут через ремонт колії



Як повідомляє РЕДПОСТ з 9:30 до 15:30 7 березня. 2024 року припиниться рух трамваїв на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського у напрямку вул.Москалівської, через ремонт трамвайної колії.

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Трамваї №27 курсуватимуть так:

розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - майдан Конституції - майдан Павлівський - вул. Університетська - вул. Греківська - пров. Рибасівський - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська - розворотне коло «Новожанове».

у зворотному напрямку: за звичайним маршрутом.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні вже у 2024 році відновлять авіаперевезення.