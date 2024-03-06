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06.03.2024  18:33   

Харківський трамвай змінить маршрут через ремонт колії

Яким шляхом ходитиме транспорт розповіли у харківському Департаменті інфраструктури.


Харківський трамвай змінить маршрут через ремонт колії
Як повідомляє РЕДПОСТз 9:30 до 15:30 7 березня. 2024 року припиниться рух трамваїв на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського у напрямку вул.Москалівської, через ремонт трамвайної колії.
 
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Трамваї №27  курсуватимуть так: 

 
  • розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - майдан Конституції - майдан Павлівський - вул. Університетська - вул. Греківська - пров. Рибасівський - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська - розворотне коло «Новожанове».
  • у зворотному напрямку: за звичайним маршрутом.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні вже у 2024 році відновлять авіаперевезення.

 

Тэги:  маршрут, трамвай, харків
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