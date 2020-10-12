12.10.2020 16:12

Игорь Терехов встретился с руководством и работниками завода «Электротяжмаш»

Госпредприятие будет производить двигатели для харьковских трамваев.



//city.kharkov.ua

Первый вице-мэр Игорь Терехов сегодня, 12 октября 2020 года, встретился с руководством и работниками ГП «Завод «Электротяжмаш».

По его словам, на базе «Экополис ХТЗ» планируется выпускать комфортные энергоэкономные трамваи европейского уровня, востребованные во всей Украине, и «Электротяжмаш» сможет производить для них двигатели.

«Мы хотим, чтобы деньги города не выходили за его пределы. Намного целесообразнее, чтобы харьковские предприятия поставляли комплектующие, и по Харькову курсировал комфортный электротранспорт, который здесь же изготавливается», - отметил Игорь Терехов.

Он подчеркнул, что также городской совет поднимет вопрос о снижении для крупных харьковских предприятий земельной платы, которая не соотвествует реальным объемам их производства.

«Нормативная оценка земли очень высокая. Кабмин, на мой взгляд, принял невзвешенное решение, а это зарплаты, жизни людей. Поэтому будем комплексно решать этот вопрос с «Электротяжмашем», «Турбоатомом», плиточным заводом и другими промышленными предприятиями, которым нужна такая поддержка. Сядем за стол переговоров, чтобы посмотреть их финансовые показатели и уменьшить нагрузку», - сообщил первый вице-мэр.

Также, чтобы снизить затраты ГП «Завод «Электротяжмаш», на баланс города планируется передать общежитие завода.

Игорь Терехов отметил, что Харьков всегда гордился своими промышленными предприятиями, и хотя «Электротяжмаш» переживает не лучшие времена, но сохранил свой профиль, и его руководство прилагает все усилия для развития производства.

Как сообщил и.о. генерального директора ГП «Завод «Электротяжмаш» Виктор Бусько, предприятие занимает более 40 га и платит около 1 млн грн за аренду земли. Также он отметил, что «Электротяжмашу» нужно увеличить объемы производства и выйти на новые рынки, поэтому проект по строительству трамваев - очень актуален.

«Нам нужно оптимизировать расходы, так как дополнительные затраты мешают развиваться, и вместо того, чтобы платить разные отчисления, мы сможем инвестировать в новое оборудование. Мы производили двигатели для трамваев, троллейбусов, локомотивов. У нас есть положительный опыт и свои наработки. Я уверен, что Харьков сможет производить трамваи не только для себя, но и для всей Украины. Это будет хороший пример совместной кооперации», - отметил Виктор Бусько.

Также на встрече рабочие предприятия обратились к Игорю Терехову c вопросами по ремонту жилого фонда, дорог, предоставлению матераильной помощи и прочими личными просьбами, которые первый вице-мэр пообещал решить.

Подводя итоги встречи, руководитель «Электротяжмаша» отметил, что поддержка города – многоплановая, и вопросы, с которыми предприятие обращается к городской власти, - решаются. Он отметил, что надеется на продолжение конструктивного диалога.