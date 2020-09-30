30.09.2020 09:19

Известный лоукостер снова оптимизировал авиарейсы из Харькова (lowcost.uа)

Венгерский лоукостер Wizz Air в очередной раз внес коррективы в свои расписания из Украины.



//cfts.org.ua

Такой вывод можно сделать, после анализа системы бронирования авиакомпании, – сообщает lowcost.ua.



Напомним, что в начале сентября авиакомпания уже внесла некоторые изменения в систему бронирования, но тогда большинство рейсов было перенесено на начало октября.



Новая оптимизация масштабная – отменены многие рейсов в марте 2021!



Направление в аэропорт Венеция-Тревизо (TSF) вообще исчез из системы бронирования авиакомпании, и соответственно исчезли рейсы из Харькова.



С 26 октября рейсы из Харькова в Берлин будут осуществляться в аэропорт Бранденбург, вместо Шенефельд.



Подробнее со всеми изменения в системе бронирования авиакомпании можно ознакомиться ниже (отметка ! означает изменения по сравнению с оптимизацией, которая состоялась в начале сентября).



! Харьков – Венеция-Тревизо направление исчез из системы бронирования!

! Харьков – Дортмунд есть билеты на 25 сентября, далее с 26 октября

! Харьков – Краков есть билеты на 25 сентября, далее с 28 октября

! Харьков – Берлин (Шенефельд) билеты на сентябрь-октябрь недоступны

! Харьков – Берлин (Бранденбург) билеты доступны с 26 октября

! Харьков – Вена отменены все рейсы до 26 октября

! Харьков – Милан отменены все рейсы до 3 ноября

! Харьков – Катовице отменены все рейсы в 29 марта 2021

Харьков – Таллинн отменены все рейсы в 30 марта 2021

! Харьков – Будапешт отменены все рейсы в 30 марта 2021