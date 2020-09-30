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30.09.2020  09:19   

Известный лоукостер снова оптимизировал авиарейсы из Харькова (lowcost.uа)

Венгерский лоукостер Wizz Air в очередной раз внес коррективы в свои расписания из Украины.


//cfts.org.ua

Такой вывод можно сделать, после анализа системы бронирования авиакомпании, – сообщает lowcost.ua.

Напомним, что в начале сентября авиакомпания уже внесла некоторые изменения в систему бронирования, но тогда большинство рейсов было перенесено на начало октября.

Новая оптимизация масштабная – отменены многие рейсов в марте 2021!

Направление в аэропорт Венеция-Тревизо (TSF) вообще исчез из системы бронирования авиакомпании, и соответственно исчезли рейсы из Харькова.

С 26 октября рейсы из Харькова в Берлин будут осуществляться в аэропорт Бранденбург, вместо Шенефельд.

Подробнее со всеми изменения в системе бронирования авиакомпании можно ознакомиться ниже (отметка ! означает изменения по сравнению с оптимизацией, которая состоялась в начале сентября).

 ! Харьков – Венеция-Тревизо направление исчез из системы бронирования!
 ! Харьков – Дортмунд есть билеты на 25 сентября, далее с 26 октября
 ! Харьков – Краков есть билеты на 25 сентября, далее с 28 октября
 ! Харьков – Берлин (Шенефельд) билеты на сентябрь-октябрь недоступны
 ! Харьков – Берлин (Бранденбург) билеты доступны с 26 октября
 ! Харьков – Вена отменены все рейсы до 26 октября
 ! Харьков – Милан отменены все рейсы до 3 ноября
 ! Харьков – Катовице отменены все рейсы в 29 марта 2021
 Харьков – Таллинн отменены все рейсы в 30 марта 2021
 ! Харьков – Будапешт отменены все рейсы в 30 марта 2021

Тэги:  авиарейс, wizz air, отмена, харьков
 
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