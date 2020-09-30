Известный лоукостер снова оптимизировал авиарейсы из Харькова (lowcost.uа)

Венгерский лоукостер Wizz Air в очередной раз внес коррективы в свои расписания из Украины.
Такой вывод можно сделать, после анализа системы бронирования авиакомпании, – сообщает lowcost.ua.
Напомним, что в начале сентября авиакомпания уже внесла некоторые изменения в систему бронирования, но тогда большинство рейсов было перенесено на начало октября.
Новая оптимизация масштабная – отменены многие рейсов в марте 2021!
Направление в аэропорт Венеция-Тревизо (TSF) вообще исчез из системы бронирования авиакомпании, и соответственно исчезли рейсы из Харькова.
С 26 октября рейсы из Харькова в Берлин будут осуществляться в аэропорт Бранденбург, вместо Шенефельд.
Подробнее со всеми изменения в системе бронирования авиакомпании можно ознакомиться ниже (отметка ! означает изменения по сравнению с оптимизацией, которая состоялась в начале сентября).
! Харьков – Венеция-Тревизо направление исчез из системы бронирования!
! Харьков – Дортмунд есть билеты на 25 сентября, далее с 26 октября
! Харьков – Краков есть билеты на 25 сентября, далее с 28 октября
! Харьков – Берлин (Шенефельд) билеты на сентябрь-октябрь недоступны
! Харьков – Берлин (Бранденбург) билеты доступны с 26 октября
! Харьков – Вена отменены все рейсы до 26 октября
! Харьков – Милан отменены все рейсы до 3 ноября
! Харьков – Катовице отменены все рейсы в 29 марта 2021
Харьков – Таллинн отменены все рейсы в 30 марта 2021
! Харьков – Будапешт отменены все рейсы в 30 марта 2021
Звезды наделят умением настраиваться на одну волну с собеседником. Любые шаги в сторону сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.
30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек и День усыновления, а в мире – Международный день переводчика.
влажность:
давление:
ветер: