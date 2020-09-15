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15.09.2020  11:41   

Wizz Air отменил два рейса в Польшу и Венгрию до весны

Венгерская авиакомпания Wizz Air уменьшает количество рейсов из Украины в зимнем расписании полетов.


// lowcostavia.com.ua

Рейсы из Харькова в Катовице и Будапешт будут осуществляться до октября, после чего их отменят до марта, сообщает Lowcost Avia.

Еще ранее Wizz Air отменил до марта 2021 года рейс из Харькова в Таллинн.

Всего же авиакомпания отменила около 20 маршрутов из Украины до марта следующего года.

Кроме того, Wizz Air до конца октября отменил рейсы из Харькова в Дортдмунт, Краков, Вену и Берлин.



 

Тэги:  авиарейс, wizz air, отмена, харьков
 
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