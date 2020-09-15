Wizz Air отменил два рейса в Польшу и Венгрию до весны

Венгерская авиакомпания Wizz Air уменьшает количество рейсов из Украины в зимнем расписании полетов.
Рейсы из Харькова в Катовице и Будапешт будут осуществляться до октября, после чего их отменят до марта, сообщает Lowcost Avia.
Еще ранее Wizz Air отменил до марта 2021 года рейс из Харькова в Таллинн.
Всего же авиакомпания отменила около 20 маршрутов из Украины до марта следующего года.
Кроме того, Wizz Air до конца октября отменил рейсы из Харькова в Дортдмунт, Краков, Вену и Берлин.
Отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными: на пустом месте могут то и дело вспыхивать конфликты, симпатии, обиды, интерес или даже страсть.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
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