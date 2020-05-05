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05.05.2020  14:00   

В пригородах Харькова могут появиться электрички - комментарии

«Укрзалізниця» может уже в мае начать выход из карантинного режима с запуска электричек.


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«Укрзалізниця» может запустить электрички в качестве начала выхода из карантинного режима работы, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в транспортной отрасли.

Предварительно обсуждается, что первыми будут запущены пригородные электропоезда, потом на маршруты выйдут скоростные поезда категории "Интерсити" и "Интерсити +".

После этого, скорее всего, будет запущено полноценное ж/д сообщение внутри Украины.

При этом запуск международных перевозок будет зависеть от решения, в том числе и соседних стран, с которыми налажено пассажирское ж/д сообщение.

На данный момент информация о возможных ограничениях по количеству перевозимых пассажиров составами УЗ по завершению карантина отсутствует.

Как сообщалось, правительство Украины с 11 мая смягчает карантин для малого и среднего бизнеса: Кабмин поддержал предложения Минэкономики расширить перечень разрешенных во время карантина видов хозяйственной деятельности и разрешить работу торгового и бытового обслуживания граждан.

До 11 мая также будут доработаны нормы, которые еще расширят перечень видов хозяйственной деятельности на первом этапе ослабление карантина. Решения должны быть приняты на следующих заседаниях Кабинета министров.

Источник:   интерфакс
 Тэги:  электричка, харьков, пригород, дача, огород, поездка, карантин, коронавирус
 
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