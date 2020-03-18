У Харкові тимчасово скасовується трамвайний маршрут №23

Трамвай №23 тимчасово не курсуватиме з 19 березня.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, весь рухомий склад цього маршруту буде перерозподілений на інші трамвайні маршрути міста.
Нагадаємо, після закриття метрополітену в Харкові були внесені тимчасові зміни в маршрути наземного пасажирського транспорту.
Заступник міського голови з питань інфраструктури міста Євгеній Водовозов зазначав, що в оперативному режимі кількість рухомого складу на окремих напрямках буде збільшуватися або зменшуватися в залежності від пасажиропотоку.
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Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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