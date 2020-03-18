18.03.2020 17:15

У Харкові тимчасово скасовується трамвайний маршрут №23

Трамвай №23 тимчасово не курсуватиме з 19 березня.



// city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, весь рухомий склад цього маршруту буде перерозподілений на інші трамвайні маршрути міста.



Нагадаємо, після закриття метрополітену в Харкові були внесені тимчасові зміни в маршрути наземного пасажирського транспорту.

Заступник міського голови з питань інфраструктури міста Євгеній Водовозов зазначав, що в оперативному режимі кількість рухомого складу на окремих напрямках буде збільшуватися або зменшуватися в залежності від пасажиропотоку.