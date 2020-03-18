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18.03.2020  17:15   

У Харкові тимчасово скасовується трамвайний маршрут №23

Трамвай №23 тимчасово не курсуватиме з 19 березня.


// city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, весь рухомий склад цього маршруту буде перерозподілений на інші трамвайні маршрути міста.


Нагадаємо, після закриття метрополітену в Харкові були внесені тимчасові зміни в маршрути наземного пасажирського транспорту.

Заступник міського голови з питань інфраструктури міста Євгеній Водовозов зазначав, що в оперативному режимі кількість рухомого складу на окремих напрямках буде збільшуватися або зменшуватися в залежності від пасажиропотоку.

Источник:   ХМР
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, движение, транспорт, троллейбусы, трамвай, маршрутки
 
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