Як під час карантину курсуватиме транспорт у Харкові: нові схеми маршрутів

Зміни в роботі міського наземного електричного транспорту вводяться з 18 березня по 3 квітня в місті Харкові.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з вимогою постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19».
Нагадаємо, КП «Харківський метрополітен» припинив перевезення пасажирів з 20:00 17 березня до 3 квітня.
Тролейбуси
Без зміни курсуватимуть тролейбуси №1, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 25, 27, 31, 34, 35, 40, 45, 47.
Припинять роботу маршрути №7, 17, 20, 36, 42.
Зміниться шлях прямування таких тролейбусів:
№2 (частина): пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – пр. Науки - пр. Незалежності – пл. свободи;
(частина): пр. Жуковського – вул. Академіка Проскури – Білгородське шосе – вул. Сумська – пл. Конституції.
День хорош, чтобы энергично претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска. Займитесь такими вещами, как учеба, обустройство дома, творчество.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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