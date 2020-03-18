18.03.2020 07:46

Як під час карантину курсуватиме транспорт у Харкові: нові схеми маршрутів

Зміни в роботі міського наземного електричного транспорту вводяться з 18 березня по 3 квітня в місті Харкові.



// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з вимогою постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19».

Нагадаємо, КП «Харківський метрополітен» припинив перевезення пасажирів з 20:00 17 березня до 3 квітня.

Тролейбуси



Без зміни курсуватимуть тролейбуси №1, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 25, 27, 31, 34, 35, 40, 45, 47.

Припинять роботу маршрути №7, 17, 20, 36, 42.



Зміниться шлях прямування таких тролейбусів:



№2 (частина): пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – пр. Науки - пр. Незалежності – пл. свободи;



(частина): пр. Жуковського – вул. Академіка Проскури – Білгородське шосе – вул. Сумська – пл. Конституції.

№24: 602 м/р – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Московський – вул. Броненосця «Потьомкін» – Кінний ринок – пл. Захисників України – вул. Богдана Хмельницького – пр. Московський – пл. Павлівська – вул. Університетська – пл. Конституції (у зворотному напрямку – через пров. Плетнівський – вул. Кооперативна);



№46: м/р «Горизонт» – бул. Грицевця – пр. Московський – вул. Броненосця «Потьомкін» – Кінний ринок – вул. Богдана Хмельницького – пр. Московський – пл. Павлівська – вул. Університетська – пл. Конституції (у зворотному напрямку – через пров. Плетнівський – вул. Кооперативна).

Трамваї



Без змін курсуватимуть трамваї №1, 3, 6, 7, 8, 12, 20, 23, 26, 27.



Припинять курсувати трамваї № 16 і 16А.



Змінить маршрут трамвай №5, який курсуватиме наступним чином: вул. Одеська – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – вул. Молочна – Кінний ринок – пл. Захисників України – пр. Московський – пл. Конституції – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – Південний вокзал.



Згідно з наказом Департаменту інфраструктури, міський наземний пасажирський транспорт закінчуватиме роботу о 22:00.



Крім того, змінять маршрути автобуси. Зі списком змін можна ознайомитися Змінить маршрутякий курсуватиме наступним чином: вул. Одеська – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – вул. Молочна – Кінний ринок – пл. Захисників України – пр. Московський – пл. Конституції – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – Південний вокзал.Крім того, змінятьЗі списком змін можна ознайомитися тут











