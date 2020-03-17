17.03.2020 19:05

Ігор Терехов: Основне завдання тимчасової транспортної схеми - підвезення харків'ян до магазинів, лікарень, аптек

КП «Харківський метрополітен» припинить перевезення пасажирів з 20:00 17 березня до 3 квітня.



//city.kharkov.ua

Таке рішення було ухвалене сьогодні, 17 березня, на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке провів перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

Заступник міського голови з питань інфраструктури міста Євгеній Водовозов нагадав, що рішення припинити роботу метро ухвалюється на виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19». Щоб місто не поринуло у транспортний колапс, зараз Департамент інфраструктури разом із профільними комунальними підприємствами та приватними перевізниками розробляє нову схему перевезення пасажирів у місті, яка буде оприлюднена сьогодні до кінця дня.

«Дуже складна для нас ситуація, і я не виключаю, що спочатку будуть певні помилки у русі транспорту. Але в оперативному режимі ми зможемо збільшувати або зменшувати кількість рухомого складу на окремих напрямках, поступово будемо поліпшувати цю схему», - зазначив Євгеній Водовозов.

У свою чергу Ігор Терехов підкреслив, що основне завдання тимчасової транспортної схеми - забезпечити підвезення харків'ян до продуктових магазинів, лікарень, аптек. Для працівників підприємств життєзабезпечення - КП «Харківводоканал», КП «Харківські теплові мережі», АК «Харківобленерго», АТ «Харківміськгаз» тощо - має бути забезпечений підвіз до їхніх робочих місць.

«Припускаємо, що далеко не всі почують, що підземка не працює з сьогоднішнього дня, і завтра багато хто піде за звичкою до метро. Щоб не було ексцесів, біля кожної станції чергуватимуть поліцейські. Вони ж стежитимуть за тим, щоб на зупинках громадського транспорту не було конфліктів, щоб нормально дотримувався режим обмеження перевезень в одній одиниці транспорту, щоб пояснювали людям ситуацію. Ми хочемо, щоб все пройшло безконфліктно і спокійно», - зазначив Ігор Терехов.