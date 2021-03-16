16.03.2021 09:40

Выставку «Национальное героическое наследие Украины» покажут в Харькове

С 18 марта по 7 апреля в Центре культуры и искусства на Пушкинской, 62 пройдет выставка «Национальное героическое наследие Украины» художников творческого объединения «Национальная палитра». .

На выставке представлена серия живописных исторических портретов выдающихся военных деятелей Украины периода революций 1917-1921 гг.: Коновальца, Н. Михновского, П. Скоропадского, Р. Шухевича, А. Гулый-Гуленко, П. Болбочана, В. Вишневского, П. Дьяченко, В. Петрива, М. Павленко и других, каждый из которых стоял на страже родного края и пронес в своем сердце любовь к Родине. Все портреты воспроизведены по черно-белым фотографиям того времени.

Творческое объединение «Национальная Палитра» основано в октябре 2020 года. В его состав входят 11 художников из Харькова, Днепра и Киева, основным направлением деятельности которых является просветительско-художественная работа в сфере национально-патриотического воспитания через срисовывание страниц украинской истории и быта.

Открытие выставки состоится 18 марта в 16:00. Вход свободный.



Выставка работает с 11.00 до 19.00, выходной - воскресенье, понедельник по адресу: ул. Пушкинская, 62, выставочный зал 1-го этажа.