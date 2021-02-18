18.02.2021 11:33

Выставка современного украинского искусства, показанная в Польше, добралась до Харькова

С 18 февраля по 2 апреля в ЕрмиловЦентре пройдет выставка современного украинского искусства «Искусственная боль».

Открытие выставки состоится 18 февраля в 18:00.



По словам организаторов, проект «Искусственная боль» реагирует на актуальные проблемы и ситуации, которые определяют Украину как страну, как народ, как геополитическую точку на мировой карте.

Куратор выставки и директор центра современного искусства «ЕрмиловЦентр» Наталья Иванова отмечает: «Художественная рефлексия сегодня направлена ​​на отражение хрупкого положения украинского общества, где есть наглая аннексия Крыма, сепаратистские выступления на Донбассе, внешнее вмешательство на Востоке и активность ультраправых движений внутри страны. Это темы, которые болят и болеть, даже несмотря на то, что за шесть лет мы как-то "смирились" с определенным положением вещей, научились жить с этим, так бурно и эмоционально реагируем. Но есть художники, и их работы время от времени возвращают нас к этим события, снова привлекают наше внимание, снова напоминают о том, что болит ... ».

Участники выставки: Гера Артемова, Юрий Вишняков, Артем Волокитин, Константин Зоркин, Тарас каменной, Виталий Кохан, Владислав Краснощек, Сергей Лебединский, Белла Логачева, Татьяна Малиновская, Николай Маценко, Роман Михайлов, Роман Минин, Нацпром (Олег Тистол, Николай Маценко) Николай Носок, Юлия По Роман Пятковка, Даниил Ревковський и Андрей Рачинский, Виктор Сидоренко, Оксана Солопов, Владислав Юдин



Выставка была показана в Польше в Центре современного искусства «Знаки времени» в Торуне с апреля по сентябрь 2020 года.