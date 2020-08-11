11.08.2020 09:21

FOCUSники приглашают на выставку

С 13 августа по 5 сентября в галерее «Мистецтво Слобожанщины» будет экспонироваться традиционная фотовыставка областной общественной организации «Харьковский фотоклуб» «FOCUSники».



// culturа.kh.ua

Выставка фотоклуба посвящена городу Харькову. Ее авторы решили показать свое отношение к нашему любимому городу. Фотографы демонстрируют Харьков не только с его известной, парадной стороны, но и раскрывают его скрытую и незаметную на первый взгляд красоту, и главное, показывают людей, которые в нем живут, людей разных, со своими взглядами, характерами, историями.

Несмотря на единую тему выставки, работы всех участников выставки не похожи. На выставке «FOCUSники» Вы сможете увидеть большое жанровое разнообразие: портретную, пейзажную, аэро-, уличную, сюжетную и театральную фотографию. Кроме различных жанров и направлений, каждый автор имеет свой индивидуальный стиль и подход, поэтому зритель имеет возможность ознакомиться с широким срезом фотографического искусства.



Участники выставки: Виктория Колесникова, Евгений Брезицкий, Зоя Костина, Ирина Деркач, Екатерина Погребная, Лидия Цапко, Николай Довбыш, Татьяна Бутвина, Татьяна Золотарева, Сергей Любецкий.



3 сентября в 17:00 в рамках выставки пройдет творческая встреча с авторами.