Патрульные задержали мужчину, который избил человека ради мобильного телефона (ФОТО)

Событие произошло в Шевченковском районе Харьков.
Днем 9 мая, во время патрулирования района, патрульные заметили на тротуаре мужчину, который держался за лицо. Он рассказал, что его избил неизвестный и забрал его мобильный телефон.
Вскоре полицейские увидели мужчину, который бежал в сторону одного из дворов. Патрульные немедленно начали преследовать беглеца. Через несколько минут правоохранители догнали и задержали его.
Рядом с задержанным правоохранители обнаружили мобильный телефон, принадлежащий потерпевшему.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.
Ранее сообщалось, что патрульные задержали мужчину, который в подземном переходе вырвал из рук у девушки ее мобильный телефон и убежал.
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