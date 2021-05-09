09.05.2021 20:17

Патрульные задержали мужчину, который избил человека ради мобильного телефона (ФОТО)

Событие произошло в Шевченковском районе Харьков.





Днем 9 мая, во время патрулирования района, патрульные заметили на тротуаре мужчину, который держался за лицо. Он рассказал, что его избил неизвестный и забрал его мобильный телефон.



Вскоре полицейские увидели мужчину, который бежал в сторону одного из дворов. Патрульные немедленно начали преследовать беглеца. Через несколько минут правоохранители догнали и задержали его.



Рядом с задержанным правоохранители обнаружили мобильный телефон, принадлежащий потерпевшему.



Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.

Ранее сообщалось, что патрульные задержали мужчину, который в подземном переходе вырвал из рук у девушки ее мобильный телефон и убежал.

