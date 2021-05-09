Главная Новости Криминал и происшествия Патрульные задержали мужчину, который избил человека ради мобильного телефона (ФОТО)
09.05.2021  20:17   

Патрульные задержали мужчину, который избил человека ради мобильного телефона (ФОТО)

Событие произошло в Шевченковском районе Харьков.


 
Днем 9 мая, во время патрулирования района, патрульные заметили на тротуаре мужчину, который держался за лицо. Он рассказал, что его избил неизвестный и забрал его мобильный телефон.

Вскоре полицейские увидели мужчину, который бежал в сторону одного из дворов. Патрульные немедленно начали преследовать беглеца. Через несколько минут правоохранители догнали и задержали его.

Рядом с задержанным правоохранители обнаружили мобильный телефон, принадлежащий потерпевшему.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.

Ранее сообщалось, что патрульные задержали мужчину, который в подземном переходе вырвал из рук у девушки ее мобильный телефон и убежал.
 

Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  грабеж, харьков
 
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