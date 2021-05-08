Главная Новости Криминал и происшествия Ограбление в переходе метро. Злоумышленник задержан
08.05.2021  15:32   

Ограбление в переходе метро. Злоумышленник задержан

Сообщение о грабеже патрульные получили 8 мая во время патрулирования Московского района.

По словам правоохранителей, в подземном переходе, неизвестный мужчина вырвал из рук у девушки ее мобильный телефон. Она сообщила патрульным как выглядел злоумышленник. и вскоре,  патрульные обнаружили разыскиваемого мужчину. Во время поверхностной проверки у гражданина инспекторы обнаружили мобильный телефон, принадлежащий потерпевшей.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.

Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  ограбление. метро, харьков
 
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