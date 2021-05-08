08.05.2021 15:32

Ограбление в переходе метро. Злоумышленник задержан

Сообщение о грабеже патрульные получили 8 мая во время патрулирования Московского района.

По словам правоохранителей, в подземном переходе, неизвестный мужчина вырвал из рук у девушки ее мобильный телефон. Она сообщила патрульным как выглядел злоумышленник. и вскоре, патрульные обнаружили разыскиваемого мужчину. Во время поверхностной проверки у гражданина инспекторы обнаружили мобильный телефон, принадлежащий потерпевшей.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.