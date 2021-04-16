На Алексеевке мужчина выпрыгнул с 7 этажа

Такое сообщение опубликовал харьковский телеграмм-канал ХХ.
В пресс-службе областной полиции подтвердили факт происшествия.
Правоохранители сообщили, что 36-летний житель дома покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна собственной квартиры, расположенной на 7-м этаже.
Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
Напомним, 6 апреля в 22:48 у дома № 68 по ул. Героев Труда обнаружено тело 41-летней жительницы данного дома, которая покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из квартиры, расположенной на 8-м этаже 12-ти этажного дома.
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День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
В выходные дни, 17 и 18 апреля, погоду будут определять остатки старого и малоподвижного циклона Xander, поэтому периодически проходить небольшие дожди, а температура будет на 1-3 градуса ниже нормы.
Сегодня отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека.
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