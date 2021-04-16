Главная Новости Криминал и происшествия На Алексеевке мужчина выпрыгнул с 7 этажа
16.04.2021  13:40   

На Алексеевке мужчина выпрыгнул с 7 этажа

Такое сообщение опубликовал харьковский телеграмм-канал ХХ.

В пресс-службе областной полиции подтвердили факт происшествия.

Правоохранители сообщили, что 36-летний житель дома покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна собственной квартиры, расположенной на 7-м этаже.

Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, 6 апреля в 22:48 у дома № 68 по ул. Героев Труда обнаружено тело 41-летней жительницы данного дома, которая покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из квартиры, расположенной на 8-м этаже 12-ти этажного дома.

Тэги:  самоубийство, харьков
 
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