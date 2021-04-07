07.04.2021 09:42

На Салтовке молодая женщина покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув с 8 этажа (ФОТО, ВИДЕО)

Первыми о происшествии написал телеграмм-канал "ХС | Харьков".

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, 6 апреля в 22:48 у дома № 68 по ул. Героев Труда обнаружено тело 41-летней жительницы данного дома, которая покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из квартиры, расположенной на 8-м этаже 12-ти этажного дома.

Тело погибшей без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 с пометкой «самоубийство».

Напомним, что вечером 21 февраля на Салтовке женщина выпрыгнула с 12 этажа жилого дома. Отмечается, что она поднялась на 12-й этаж, разложила свои вещи (телефон, документы, чемодан) и прыгнула. Как одну из версий случившегося в паблике рассматривают болезнь женщины. У нее, вероятно, был рак.