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22.02.2021  09:21   

На Салтовке женщина выбросилась с 12 этажа

Об это пишут в телеграм-канале Харьков Life | Cобытия и новости.

В сообщении говорится,  вечером 21 февраля на Салтовке женщина выпрыгнула с 12 этажа жилого дома.

Отмечается, что она поднялась на 12-й этаж, разложила свои вещи (телефон, документы, чемодан) и прыгнула. Как одну из версий случившегося в паблике рассматривают болезнь женщины. У нее, вероятно, был рак.

Все обстоятельства случившегося будут расследовать правоохранители.

Напомним, утром 6 января на улице Валентиновской, 54 нашли труп мужчины, предположительно выпавшего из окна. Установлено, что погибший покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна квартиры, расположенной на девятом этаже.

Тэги:  самоубийство, салтовка, харьков
 
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