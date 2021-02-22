На Салтовке женщина выбросилась с 12 этажа

Об это пишут в телеграм-канале Харьков Life | Cобытия и новости.
В сообщении говорится, вечером 21 февраля на Салтовке женщина выпрыгнула с 12 этажа жилого дома.
Отмечается, что она поднялась на 12-й этаж, разложила свои вещи (телефон, документы, чемодан) и прыгнула. Как одну из версий случившегося в паблике рассматривают болезнь женщины. У нее, вероятно, был рак.
Все обстоятельства случившегося будут расследовать правоохранители.
Напомним, утром 6 января на улице Валентиновской, 54 нашли труп мужчины, предположительно выпавшего из окна. Установлено, что погибший покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна квартиры, расположенной на девятом этаже.
Звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.
Весь день в Харькове будет облачным. Временами небольшие осадки. Слабый туман. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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