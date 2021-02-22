22.02.2021 09:21

На Салтовке женщина выбросилась с 12 этажа

Об это пишут в телеграм-канале Харьков Life | Cобытия и новости.

В сообщении говорится, вечером 21 февраля на Салтовке женщина выпрыгнула с 12 этажа жилого дома.

Отмечается, что она поднялась на 12-й этаж, разложила свои вещи (телефон, документы, чемодан) и прыгнула. Как одну из версий случившегося в паблике рассматривают болезнь женщины. У нее, вероятно, был рак.

Все обстоятельства случившегося будут расследовать правоохранители.

Напомним, утром 6 января на улице Валентиновской, 54 нашли труп мужчины, предположительно выпавшего из окна. Установлено, что погибший покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна квартиры, расположенной на девятом этаже.