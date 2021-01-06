ВИДЕО: Полиция рассказала подробности о выпавшем из окна мужчине

Предварительная версия – самоубийство.
Напомним, утром 6 января на улице Валентиновской, 54 нашли труп мужчины, предположительно выпавшего из окна.
Фото и видео трагедии очевидцы опубликовали в соцсетях и местных пабликах.
«Валентиновская 54, мужчина выпал из окна. Труп уже увезли. На месте трагедии лужа крови. Дворники говорят, заступили на работу в 7:00, мужчина уже лежал на земле. Кто он, пока не известно, родственников на месте не было, скорее всего выпал с 7 или 9 этажа, там открыты балконы», – прокомментировал видео телеграм-канал ВЕХА.
Предварительно установлено, что погибший покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Тело направлено в морг для выяснения причины смерти.
Избегайте конфликтов, столкновений и даже обсуждения каких-либо неоднозначных тем. В любви старайтесь совмещать решительность с осмотрительностью.
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