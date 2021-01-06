Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: Полиция рассказала подробности о выпавшем из окна мужчине
06.01.2021  11:34   

ВИДЕО: Полиция рассказала подробности о выпавшем из окна мужчине

Предварительная версия – самоубийство.

Напомним, утром 6 января на улице Валентиновской, 54 нашли труп мужчины, предположительно выпавшего из окна.

Фото и видео трагедии очевидцы опубликовали в соцсетях и местных пабликах.

«Валентиновская 54, мужчина выпал из окна. Труп уже увезли. На месте трагедии лужа крови. Дворники говорят, заступили на работу в 7:00, мужчина уже лежал на земле. Кто он,  пока не известно, родственников на месте не было, скорее всего выпал с 7 или 9 этажа, там открыты балконы», – прокомментировал видео телеграм-канал ВЕХА.

Предварительно установлено, что погибший покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Тело направлено в морг для выяснения причины смерти.
 

Тэги:  выпал из окна, самоубийство, полиция, харьков
 
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