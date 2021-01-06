ФОТО: На Салтовке мужчина выпал из окна

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Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 6 января Избегайте конфликтов, столкновений и даже обсуждения каких-либо неоднозначных тем. В любви старайтесь совмещать решительность с осмотрительностью.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 6 января В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром будет идти мелкий снег. Днем и вечером осадков не ожидается. Слабый гололед, слабый туман.