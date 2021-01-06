Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: На Салтовке мужчина выпал из окна
06.01.2021  10:17   

ФОТО: На Салтовке мужчина выпал из окна

ЧП произошло на улице Валентиновской

О ЧП сообщили очевидцы. Они разместили фото в соцсетях.

«На Валентиновской, 54 мужчина выпал из окна. Подробностей нет. Скорая и копы на месте», – прокомментировал фото паблик ХС.

Официальная информация выясняется.

Тэги:  выпал из окна, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.01 Криминал и происшествия ВИДЕО: Полиция рассказала подробности о выпавшем из окна мужчине 09.12 Криминал и происшествия На Алексеевке парень выпал из окна – ГУНП 22.11 Криминал и происшествия Ночью парень выпал из окна на Воробьевых горах (Telegram)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 