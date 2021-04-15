С легким дымом. На Основе из-за короткого замыкания горела баня

В среду, 14 апреля в 9:46 Служба спасения получила сообщение о том, что на улице Южнопроектной, 8 из-под кровли здания вылит дым.
Об этом Редпост сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На место вызова направили подразделения 3 оперативные отделения 2-й и 41-й пожарных частей. По словам спасателей, огнем были охвачены конструкции перекрытия и кровли помещения бани. Они отметили, что на момент пожара людей в помещении не было. Площадь возгорания составила 80 м2 .
На его ликвидацию огнеборцы применили 2 пожарных ствола.
В 11:25 огонь был локализован, а в 12:50 пожар окончательно ликвидирован.
По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети.
Напомним, ночью 26 декабря 2020 года в Балаклее горела баня в частном домовладении.
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