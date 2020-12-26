Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: При пожаре в бане обгорел человек - ГСЧС
26.12.2020  10:19   

ВИДЕО: При пожаре в бане обгорел человек - ГСЧС

Ночью 26 декабря в Балаклее горела баня в частном домовладении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.


kh.dsns.gov.ua
В 2:18 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения..
 
К месту происшествия немедленно выехало 3 отделения спасателей. Прибыв по вызову, пожарные установили, что горит баня, пристроенная вплотную к жилому дому. Огонь от горящей постройки перевернулся на крышу дома. На тот момент общая площадь пожара составляла около 200 кв.м.
 
Как выяснилось позже, возгорание в бане заметили хозяева. Мужчина пытался самостоятельно потушить огонь и спасти какое-то имущество. При этом он при этом получил ожоги верхних конечностей, головы и спины. Пострадавшего каретой скорой госпитализировали в областной ожоговый центр.
 
В 3:35 огнеборцам удалось локализовать пожар, а в 06:50 полностью потушить его.
 
По предварительным данным причиной возникновения возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, мчс, пожар, баня
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.12 Криминал и происшествия 73-летний мужчина получил ожоги лица и шеи из-за дровяной печи - ГСЧС 24.12 Криминал и происшествия Под Купянском противопехотная мина отправила сварщика в больницу - ГСЧС 23.12 Криминал и происшествия ФОТО: В центре Харькова откопали гранату - ГСЧС
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 