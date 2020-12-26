ВИДЕО: При пожаре в бане обгорел человек - ГСЧС

Ночью 26 декабря в Балаклее горела баня в частном домовладении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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В 2:18 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения..
К месту происшествия немедленно выехало 3 отделения спасателей. Прибыв по вызову, пожарные установили, что горит баня, пристроенная вплотную к жилому дому. Огонь от горящей постройки перевернулся на крышу дома. На тот момент общая площадь пожара составляла около 200 кв.м.
Как выяснилось позже, возгорание в бане заметили хозяева. Мужчина пытался самостоятельно потушить огонь и спасти какое-то имущество. При этом он при этом получил ожоги верхних конечностей, головы и спины. Пострадавшего каретой скорой госпитализировали в областной ожоговый центр.
В 3:35 огнеборцам удалось локализовать пожар, а в 06:50 полностью потушить его.
По предварительным данным причиной возникновения возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.