15.04.2021 16:07

С легким дымом. На Основе из-за короткого замыкания горела баня

В среду, 14 апреля в 9:46 Служба спасения получила сообщение о том, что на улице Южнопроектной, 8 из-под кровли здания валит дым.

Об этом Редпост сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На место вызова направили подразделения 3 оперативные отделения 2-й и 41-й пожарных частей. По словам спасателей, огнем были охвачены конструкции перекрытия и кровли помещения бани. Они отметили, что на момент пожара людей в помещении не было. Площадь возгорания составила 80 м2 .

На его ликвидацию огнеборцы применили 2 пожарных ствола.



В 11:25 огонь был локализован, а в 12:50 пожар окончательно ликвидирован.



По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети.

Напомним, ночью 26 декабря 2020 года в Балаклее горела баня в частном домовладении.