12.04.2021 16:00

Пассажирский поезд сбил насмерть пожилого мужчину на Харьковщине (ФОТО)

По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и на неоднократные сигналы машиниста не реагировал.





По сообщению областной полиции, происшествие произошло 12 апреля в 8:34 в поселке Краснопавловка Лозовского района на 889 километре.



На месте инцидента полицейские установили, что поезд сообщением «Николаев - Харьков» сбил 63-летнего жителя поселка Краснопавловка, который от полученных травм погиб на месте.





Задержка движения составила 1 час 50 минут.



Информация зарегистрирована в Едином журнале учета заявлений и сообщений. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 21 января вблизи железнодорожной платформы в селе Чернолозка Сахновщинского района маневровый поезд смертельно травмировал мужчину.