Пассажирский поезд сбил насмерть пожилого мужчину на Харьковщине (ФОТО)

По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и на неоднократные сигналы машиниста не реагировал.
По сообщению областной полиции, происшествие произошло 12 апреля в 8:34 в поселке Краснопавловка Лозовского района на 889 километре.
На месте инцидента полицейские установили, что поезд сообщением «Николаев - Харьков» сбил 63-летнего жителя поселка Краснопавловка, который от полученных травм погиб на месте.
Задержка движения составила 1 час 50 минут.
Информация зарегистрирована в Едином журнале учета заявлений и сообщений. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что 21 января вблизи железнодорожной платформы в селе Чернолозка Сахновщинского района маневровый поезд смертельно травмировал мужчину.
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