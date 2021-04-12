Главная Новости Криминал и происшествия Пассажирский поезд сбил насмерть пожилого мужчину на Харьковщине (ФОТО)
12.04.2021  16:00   

Пассажирский поезд сбил насмерть пожилого мужчину на Харьковщине (ФОТО)

По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и на неоднократные сигналы машиниста не реагировал.



По сообщению областной полиции, происшествие произошло 12 апреля в 8:34 в поселке Краснопавловка Лозовского района на 889 километре.

На месте инцидента полицейские установили, что поезд сообщением «Николаев - Харьков» сбил 63-летнего жителя поселка Краснопавловка, который от полученных травм погиб на месте.



Задержка движения составила 1 час 50 минут.

Информация зарегистрирована в Едином журнале учета заявлений и сообщений. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 21 января вблизи железнодорожной платформы в селе Чернолозка Сахновщинского района маневровый поезд смертельно травмировал мужчину.

Тэги:  поезд, сбил насмерть
 
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